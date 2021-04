Zona Gialla, quali Regioni cambiano colore lunedì 26 aprile (c’è anche il Lazio): tutte le riaperture in programma e le regole da seguire (Di sabato 17 aprile 2021) Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto. Queste le Regioni che al momento hanno un indice Rt sotto l’1, con una classificazione del rischio “bassa o moderata” e che potrebbero passare in Zona Gialla. Dal 26 aprile, infatti, l’Italia sarà divisa sì in rosso e arancione (come lo è anche ora), ma ci saranno territori anche in fascia Gialla. Dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri lo permettono, riapriranno i ristoranti, sia a pranzo che a cena ma con tavoli all’aperto. Novità anche per le scuole perché in Zona Gialla e arancione tutti gli studenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto. Queste leche al momento hanno un indice Rt sotto l’1, con una classificazione del rischio “bassa o moderata” e che potrebbero passare in. Dal 26, infatti, l’Italia sarà divisa sì in rosso e arancione (come lo èora), ma ci saranno territoriin fascia. Dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri lo permettono, riapriranno i ristoranti, sia a pranzo che a cena ma con tavoli all’aperto. Novitàper le scuole perché ine arancione tutti gli studenti ...

