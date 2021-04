Sondaggio Dire-Tecnè: Lega in calo, Pd cresce. Draghi, Meloni e Conte i leader più apprezzati (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – Nell’ultima settimana il PD guadagna un ulteriore 0,3% sulla Lega, ancora primo partito, che però perde a sua volta lo 0,3% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 15 e 16 aprile su un campione di mille casi. Leggi su dire (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – Nell’ultima settimana il PD guadagna un ulteriore 0,3% sulla Lega, ancora primo partito, che però perde a sua volta lo 0,3% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 15 e 16 aprile su un campione di mille casi.

