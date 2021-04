Serie A | Cagliari - Parma 4 - 3

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilbatte 4 - 3 ilalla Sardegna Arena in un anticipo della 31/a giornata del campionato diA, tenendo aperte le sue speranze di salvezza. In gol nel primo tempo con Pezzella e ...

Advertising

SkySport : CAGLIARI-PARMA 4-3 Risultato finale ? ? #Pezzella (6') ? #Kucka (31') ? #Pavoletti (39') ? #Man (59') ? #Marin (66'… - sportmediaset : Serie A: #CagliariParma 4-3, ai sardi lo scontro-salvezza al 94'. #SportMediaset - OptaPaolo : 77 - L'Inter ha impiegato 77 minuti a sbloccare l'incontro contro il Cagliari, non aveva mai segnato un gol sullo 0… - MCalcioNews : Cagliari, Pavoletti: 'Siamo forti, questa vittoria ci serviva. Dedicato a noi, stiamo soffrendo'… - MundoNapoli : Serie A: il Cagliari batte il Parma nel finale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

Ilha battuto il Parma 4 - 3 nell'incontro valido per la 31/a giornata diA. Partita rocambolesca alla Sardegna Arena. Emiliani avanti con le reti di Pezzella (5') e Kucka (31'), al 39' i ...Dall'abisso iltrova la forza di risalire. Al 39' cross di Carboni, Pavoletti prende l'ascensore e sovrasta Bani, infilando di testa. Partita riaperta prima dell'intervallo. Sostituzione per ...Un finale al cardiopalma regala 3 punti al Cagliari grazie al gol di Cerri al 94'. I sardi per due volte sotto di due gol non mollano e la ribaltano nel finale, Parma quasi in B ...Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha così commentato ai microfoni di DAZN la gara appena vinta sul Parma: "E' prematuro festeggiare con i ...