Sassuolo | De Zerbi | ' Berardi fuoriclasse | non so cosa deciderà'

Advertising

BombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #DeZerbi parla del suo futuro: 'Non metto avanti le mie ambizioni' ??? Le parole del tecnico neroverde… - _SiGonfiaLaRete : #DeZerbi sul futuro di #Berardi ??? - villarismoo : bravo sei umile, fai cagare De Zerbi resta al Sassuolo - forzaroma : #Sassuolo, #DeZerbi: 'Non metto le ambizioni davanti a tutto, ma non so se sono l'uomo giusto' #ASRoma - Mediagol : #Sassuolo-Fiorentina, De Zerbi: 'Potevamo fare meglio. Futuro qui? Vi dico la mia' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

REGGIO EMILIA - L'allenatore del, Roberto De, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3 - 1 dei suoi con la Fiorentina : "Secondo me potevamo fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è ...Calciomercato, Deparla delle prospettive future sue e di Berardi dopo la gara con la Fiorentina Ilsi conferma ottava forza del campionato con la vittoria contro la Fiorentina. Grande ...Ha parlato, infine, di Berardi: "Non so... Lui credo sia pronto già da un po' per giocare in qualsiasi squadra da protagonista, non so cosa deciderà nel suo futuro. Sia io che lui come prima cosa cerc ...Calciomercato Sassuolo, De Zerbi parla delle prospettive future sue e di Berardi dopo la gara con la Fiorentina ...