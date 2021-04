Qualifiche GP Emilia Romagna | Norris gestaccio contro i track limits

(Di sabato 17 aprile 2021) Colpevole sì ma soprattutto arrabiato. Landosi sfoga con un dito medio tutto rivolto a quei sensori, per lui maledetti, che hanno cancellato il suo miglior tempo in Q3 durante la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Emilia

Lando Norris si sfoga con un dito medio tutto rivolto a quei sensori, per lui maledetti, che hanno cancellato il suo miglior tempo in Q3 durante ladel GPRomagna . I track limits ...Dopo il buon avvio di stagione nel Gp del Bahrain , il pilota monegasco si è infatti confermato nelleufficiali del Gp del Made in Italy e dell'Romagna . Sul circuito "Enzo e Dino ...La Ferrari può ritenersi soddisfatta delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Charles Leclerc ha infatti conquistato un ...L'analisi dei tempi di qualifica dei Gran Premi di Emilia Romagna F1 2020 e 2021 per vedere chi ha migliorato i propri tempi sul giro.