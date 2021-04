(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Le Agorà democratiche sono un modo per ripensare un nuovoe aprire in Italia un grande dibattito sul futuro della democrazia. Noi vogliamo fare una grande riflessione sul futuro deldell', con la presenza dei territori, il ruolo di iscritti, militanti, consiglieri comunali, sindaci, attivisti che con il digitale può essere il". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del Pd.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il Segretario del Partito Democratico, Enrico #Letta. 21.15, La7… - Linkiesta : Il caso Bettini dimostra che Letta non può stare «con Draghi ma anche con Conte». Il Pd è il primo partito nella s… - messveneto : Letta: “Su Zaki il governo dia seguito a richiesta di cittadinanza. Primarie utili ai territori”: Il segretario Pd… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'partito vincente con Intelligenza collettiva'... - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ?? DIRETTA - Assemblea del PD - Letta: 'Il partito è vivace, le elezioni si vincono mobilitando'… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta partito

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, all'assemblea del, in videoconferenza. "Non si vincono le elezioni con una costosa squadra di comunicazione, meglio se americana, ma se ...Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico, durante l'assemblea delin videoconferenza. Sul tema delle alleanze, l'ex premier ha invece detto: 'L'obiettivo è arrivare alle politiche ...Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Le Agorà democratiche sono un modo per ripensare un nuovo partito e aprire in Italia un grande dibattito sul futuro della democrazia. Noi vogliamo fare una grande riflessio ...Raúl Castro Ruz, primo segretario del Partito comunista cubano (Pcc), ha annunciato durante la prima giornata a L'Avana dell'ottavo Congresso della formazione politica che guida Cuba, la sua intenzion ...