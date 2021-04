Pd: Letta, ‘ormai arrivati a sintesi tra noi, ora possibili decisioni nette’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Io oggi ho avuto un’impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare verso decisioni nette” per un compromesso tra le posizioni diverse. “Mi ricordo i dibattiti sui diritti, sui temi sociali ed economici. Oggi invece ho avuto la sensazione che siamo arrivati a una sintesi e questo ci consente di fare quel passo avanti improtante che anche oggi ci hanno chiesto in tanti. Sul lavoro come ha fatto Marco Furfaro o sulla cittadinanza con Matteo Mauri”. Lo dice Enrico Letta nella replica all’assemblea Pd. Su tutti questi temi verrà chiesto agli organismi e ai gruppi parlamentari “di andare a una discussione e arrivare a una decisione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Io oggi ho avuto un’impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare versonette” per un compromesso tra le posizioni diverse. “Mi ricordo i dibattiti sui diritti, sui temi sociali ed economici. Oggi invece ho avuto la sensazione che siamoa unae questo ci consente di fare quel passo avanti improtante che anche oggi ci hanno chiesto in tanti. Sul lavoro come ha fatto Marco Furfaro o sulla cittadinanza con Matteo Mauri”. Lo dice Enriconella replica all’assemblea Pd. Su tutti questi temi verrà chiesto agli organismi e ai gruppi parlamentari “di andare a una discussione e arrivare a una decisione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

