Pallanuoto | pari Telimar-Trieste | Sis Roma sconfitta in semifinale di Len Trophy

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Latorna in acqua con le partite di Serie A1 maschile e femminile e la Final Four di Len2021, in corso di svolgimento a Barcellona. Nella competizione europea, la Lifebrian Sisè stataindalle spagnole del CN Matarò per 9-6. Laha raggiunto le avversarie sul 3-3, ma le iberiche sono scappate via nuovamente (3-6) mantenendo poi il vantaggio fino alla fine del match. Le giallorosse torneranno in acqua domenica 18 aprile per sfidare un’altra spagnola, l’Astrapool Sabadell, nella finale per il terzo posto (ore 11.30). Per quanto i riguarda i campionati italiani invece, la Serie A1 maschile ha visto proseguire la quarta giornata del Round scudetto, iniziata mercoledì 14 aprile. Nella giornata di sabato è stato il turno della sfida del ...