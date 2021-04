“No alla movida”, De Luca detta linea per riapertura dei locali in Campania (Di sabato 17 aprile 2021) “Siamo l’ultima regione d’Italia per fornitura vaccini, è una vergogna. E la Campania è ultima per distribuzione di vaccino Pfizer-BionTech e Moderna, il primo al 16%, il secondo al 1,7 Moderna. Sono quelli che servono ad anziani. Vergogna doppia e nazionale. Scandaloso che non emerga. È una delinquenza politica, dovremmo essere tutti uguali e non è così”. Ancora un attacco da parte del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nei confronti del commissario straordinario Covid19 Francesco Figliuolo sul numero di vaccini fornito alla Campania. Durante la diretta social del venerdì per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid, il presidente di Palazzo Santa Lucia ha puntato il dito contro il commissario per la questione vaccini: “Abbiamo duecentomila campani cui è sottratto il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 aprile 2021) “Siamo l’ultima regione d’Italia per fornitura vaccini, è una vergogna. E laè ultima per distribuzione di vaccino Pfizer-BionTech e Moderna, il primo al 16%, il secondo al 1,7 Moderna. Sono quelli che servono ad anziani. Vergogna doppia e nazionale. Scandaloso che non emerga. È una delinquenza politica, dovremmo essere tutti uguali e non è così”. Ancora un attacco da parte del governatore della RegioneVincenzo Denei confronti del commissario straordinario Covid19 Francesco Figliuolo sul numero di vaccini fornito. Durante la diretta social del venerdì per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid, il presidente di Palazzo Santa Lucia ha puntato il dito contro il commissario per la questione vaccini: “Abbiamo duecentomila campani cui è sottratto il ...

Advertising

il_piccolo : Così dj Adams: 'Il titolare ha ragione: io sono dalla sua parte' - Elleenne1 : Ma certo, riapriamo tutto! Via libera alla movida. È così bello stare ammucchiati. Basta con l'isolamento, in fondo… - Dodajoya : Non sono una della Movida ma quando andavo (ANDAVO) alla domenica sera a mangiare in PIZZERIA non ci andavo prima d… - carminebrancagl : RT @Stefano173456: A fine maggio avremo le terapie intensive nuovamente piene. Perché? Siamo a Zero vaccini per le persone candidate alla… - infoitinterno : Campania verso l'arancione. De Luca: 'No alla movida, ristoranti aperti fino alle 23' - Positanonews -