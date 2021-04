La NASA sceglie SpaceX per tornare sulla Luna (Di sabato 17 aprile 2021) Con un colpo di scena degno di un thriller, la NASA ha selezionato soltanto la SpaceX per il sistema di atterraggio Lunare. Sarà quindi la Starship Lunare a riportare gli esseri umani sulla superficie selenica. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 17 aprile 2021) Con un colpo di scena degno di un thriller, laha selezionato soltanto laper il sistema di atterraggiore. Sarà quindi la Starshipre a riportare gli esseri umanisuperficie selenica.

