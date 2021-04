Il governo è ancora in tempo: non inserisca l’industria bellica nel Recovery Plan! (Di sabato 17 aprile 2021) di Sofia Basso (Unità investigativa di Greenpeace Italia) La lobby delle armi ci riprova. Marginalizzata dalle linee guida europee del Recovery Plan e dalla bozza del governo Conte, l’industria militare tenta di entrare da protagonista nel Piano che sarà inviato a Bruxelles a fine aprile. Un assalto ai fondi destinati a superare la crisi economica e sociale della pandemia che incassa il sostegno del Parlamento e l’impegno del governo. Eppure, uno studio commissionato dal Parlamento europeo boccia la spesa italiana per i sistemi d’arma: terzultima per efficienza tra i Paesi dell’Unione, con uno spreco del 90 per cento. Il blitz è avvenuto tra il 31 marzo e il 1° aprile, quando le Aule di Camera e Senato hanno approvato a grande maggioranza le relazioni sul Recovery che riprendevano i pareri delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) di Sofia Basso (Unità investigativa di Greenpeace Italia) La lobby delle armi ci riprova. Marginalizzata dalle linee guida europee delPlan e dalla bozza delConte,militare tenta di entrare da protagonista nel Piano che sarà inviato a Bruxelles a fine aprile. Un assalto ai fondi destinati a superare la crisi economica e sociale della pandemia che incassa il sostegno del Parlamento e l’impegno del. Eppure, uno studio commissionato dal Parlamento europeo boccia la spesa italiana per i sistemi d’arma: terzultima per efficienza tra i Paesi dell’Unione, con uno spreco del 90 per cento. Il blitz è avvenuto tra il 31 marzo e il 1° aprile, quando le Aule di Camera e Senato hanno approvato a grande maggioranza le relazioni sulche riprendevano i pareri delle ...

Il governo è ancora in tempo: non inserisca l’industria bellica nel Recovery Plan! La lobby delle armi ci riprova. Marginalizzata dalle linee guida europee del Recovery Plan e dalla bozza del governo Conte, l’industria militare tenta di entrare da protagonista nel Piano che sarà inv ...

