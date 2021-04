I semifinalisti dell’ATP di Montecarlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) In questi giorni si sta giocando il torneo ATP “Masters 1000” di. Nelle diverse partite si stanno sfidando i tennisti più forti in circolazione che puntano tutti a vincere la competizione. Nessun italiano è riuscito a strappare il pass per le semifinali che si giocheranno oggi sabato 17 aprile a partire dalle 13.30. Chi sono quindi ? ATP di: Fognini ai quarti di finale Chi sono ? sono quattro grandi tennisti che a suon di racchette cercheranno di conquistarsi un posto in finale. Nella fase odierna non ci saranno ne Fabio Fognini ne Rafael Nadal e nemmeno Novak Djokovic. I tre campioni sono stati eliminati durante le gare precedenti, lasciando il posto a Tsitsipas che se la vedrà con l’inglese Evans e a Rublëv che giocherà contro Ruud. Purtroppo nessun italiano è in gara per provare a conquistare il titolo di ...