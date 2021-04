Harry “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo” | il gesto di Kate Middleton

Leggi su dilei

(Di sabato 17 aprile 2021) Non sono giorni semplici perche, secondo alcune indiscrezioni si sentirebbe “daidiper”. Il marito di Meghan Markle infatti non è riuscito a dire addio al nonno, salutandolo un’ultima volta prima della sua morte. La Royal Family aveva informato il secondogenito di Diana dello stato di salute del Duca di Edimburgo, maavrebbe preferito rimanere negli Stati Uniti e non raggiungere Londra a causa, anche, dello scandalo provocato dalla sua intervista a Oprah Winfrey. Una decisione fatale, che avrebbe impedito al principe di salutare un’ultima volta l’amato nonno e stare accanto alla Regina nel momento più duro. Arrivato in Inghilterra per partecipare ai funerali disarebbe rimasto in isolamento e ...