Gratis in viaggerete in treno in Norvegia Live mozzafiato

(Di sabato 17 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=DIeivH um64 Siamo in, e la webcam mostra ciò che può osservare il macchinista che guida ilconduttori dalla linea di Bergen e dalla famosa ferrovia di Flåm in. Le linee ferroviarie sono classificate come due delle ferrovie più panoramiche al mondo. Le immagini vengono inviare quasi in diretta, filtrate per ragioni legali. Cosa potrete vedere? Monti, fiordi, ponti, paesaggi innevati per gran parte dell’anno, con tormente di neve. Poi l’Estate con i colori vivissimi, la luce che qui si spegne per un nuovo giorno quasi a mezzanotte.L'articolo proviene da Meteo Giornale.