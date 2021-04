F1: Imola; pole a Hamilton, Leclerc quarto al via (Di sabato 17 aprile 2021) Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Lewisin 1'14"411 ha ottenuto ladel GP del 'Made in Italy' sul circuito di, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes ...

