“È stata operata” Chiara Ferragni fa preoccupare | il suo messaggio coglie tutti di sorpresa | “La nostra guerriera…”

Advertising

parmapress_24 : La figlia di Gianluca Vacchi operata a Parma. “E’ stata molto coraggiosa” - - Christi53215965 : @duegimilano @ila2174 @lauraboldrini Lo ha scritto la.Boldrini stessa, ha ricevuto l'esito degli esami e 2 giorni d… - gazzettaparma : La figlia di Vacchi operata a Parma. Lui: «È stata coraggiosa, sono fiero» - infoitcultura : Gianluca Vacchi, paura per Blu Jerusalema: è stata operata «Non laverò mai la maglia col suo sangue» - Alexandreia10 : @AnselmoDelDuca Facile formula per un giornalismo che non sembra interessato a dare spiegazioni su quale valutazion… -

Ultime Notizie dalla rete : stata operata

Come mai? Cosa le è successo? A raccontarlo èproprio la maestra durante un'intervista ... ex marito di Alessandra Celentano/ Perchè si sono lasciati? 'A settembre mi sonoper non avere ...In seguito ad un incidente che le lussò la spalla fue poi rimandata a casa perché il ... - Si racconta siaun'esperienza durissima. 'Gli inizi dell'opera non furono affatto facili; ...L'annuncio della star dei social, Gianluca Vacchi, circa le condizioni di salute della sua Blu Jerusalema allarmano i tanti fan che subito si stringono ...MotoGP: Il pilota del team Ducati Pramac non correrà a Portimao e questa notte rimarrà in osservazione all'ospedale di Faro ...