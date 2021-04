Covid, De Luca: “No a riaperture scriteriate, per noi fondamentale salvare stagione turistica. Bisognerebbe fare battaglia per avere Sputnik” (Di sabato 17 aprile 2021) “No ad aperture scriteriate, la precondizione devono essere i vaccini e accelerazione della campagna vaccinale. Noi riteniamo di dover dare priorità al comparto turistico, questa battaglia la stiamo facendo da soli”, così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ad Agropoli. Poi aggiunge: “Una battaglia da fare oggi in Italia sarebbe quella per l’approvazione del vaccino Sputnik, così potremmo davvero vaccinare tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “No ad aperture, la precondizione devono essere i vaccini e accelerazione della campagna vaccinale. Noi riteniamo di dover dare priorità al comparto turistico, questala stiamo facendo da soli”, così il presidente della Regione Campania Vincenzo Dead Agropoli. Poi aggiunge: “Unadaoggi in Italia sarebbe quella per l’approvazione del vaccino, così potremmo davvero vaccinare tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

