Cassano | “Ilicic al Milan sarebbe pazzesco Immaginatelo con…” | News

(Di sabato 17 aprile 2021) Antonio, ex giocatore del, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha parlato del possibile acquisto di

TUTTO mercato WEB

1 Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch , Antonioha parlato del Milan: 'al Milan sarebbe pazzesco, è un acquisto perfetto. Immaginatelo al posto di Saelemaekers, insieme a Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic. Il Milan poi ha bisogno di un ...... boccia un centrocampista come Bennacer , che i rossoneri reputano molto importante e sottolinea l'importanza di andare a prenderee Adani esaltanoProprio da, parte l'...A 32 anni puoi giocare ancora 5 o 6 anni. Antonio Cassano, nella consueta diretta di Bobo TV, è tornato sul suo mancato trasferimento al Bari nel gennaio 2015. Non me la sono sentita, ma non per il mi ...Intervenuto sul canale Twitch Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato così il mercato del Milan: 'Ilicic al Milan sarebbe pazzesco, è un acquisto perfetto. Il Milan poi ha bisogno di un altro in mezzo ...