Caso Open Arms, Salvini rinviato a giudizio per il sequestro di 147 migranti (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini. Il senatore del Carroccio risponde quindi di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana Open Arms, con 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa nell’agosto 2019. Per giorni i profughi rimasero davanti alle coste dell’isola. «rinviato a giudizio. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia», ha scritto Salvini su Twitter. rinviato a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli hail leader della Lega Matteo. Il senatore del Carroccio risponde quindi didi persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana, con 147soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa nell’agosto 2019. Per giorni i profughi rimasero davanti alle coste dell’isola. «. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia», ha scrittosu Twitter.a ...

Advertising

matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - Noiconsalvini : DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A PALERMO PER L'UDIENZA SUL CASO OPEN ARMS. AVANTI A TESTA ALTA. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - fattoquotidiano : Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: Salvini rinviato a giudizio a Palermo per il caso Open Arms. Il processo inizierà a settembre. La reazione: “La difesa… - GiorgiaMeloni : Totale solidarietà mia e di FDI a Salvini, rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Scioccante che venga mandato a p… -