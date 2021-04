Cagliari, Semplici: «Non siamo ancora morti. È andata bene» (Di sabato 17 aprile 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Parma. Le sue parole Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Parma. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 VITTORIA – «Vittoria meritata per le tante occasioni create. I ragazzi l’hanno cercata, voluta e ottenuta». SALITA – «Per noi era importante vincere, a quel punto abbiamo rischiato tutto ed è andata bene. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano sotto tutti gli aspetti. La nostra strada è in salita però questa vittoria ci deve dare più sicurezza, i mezzi li abbiamo». KURTIC – «Jasmin è stato un mio calciatore alla Spal. L’ho visto piangere e mi sembrava giusto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Parma. Le sue parole Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Parma. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 VITTORIA – «Vittoria meritata per le tante occasioni create. I ragazzi l’hanno cercata, voluta e ottenuta». SALITA – «Per noi era importante vincere, a quel punto abbiamo rischiato tutto ed è. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano sotto tutti gli aspetti. La nostra strada è in salita però questa vittoria ci deve dare più sicurezza, i mezzi li abbiamo». KURTIC – «Jasmin è stato un mio calciatore alla Spal. L’ho visto piangere e mi sembrava giusto ...

