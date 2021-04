Andrea Zenga e Rosalinda, spunta una donna misteriosa: “Terzo incomodo, è pazza di lui” (Di sabato 17 aprile 2021) Il loro amore è sbocciato nell’ultimo mese di GF Vip 5 e va avanti a gonfie vele. Fuori dalla casa di Cinecittà Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono inseparabili. Ma tra dediche d’amore e dirette con i fan è spuntato un gossip davvero “pungente e cattivello” sul loro conto. Un account Twitter famoso per aver dato molte anticipazioni sul GF Vip, in questi giorni ha rivelato che tra Andrea Zenga e Rosalinda potrebbe esserci un Terzo incomodo. Non solo, secondo ‘Agent Beast’ il figlio di Walter Zenga potrebbe tornare a Temptation Island, ma nelle vesti di tentatore! “Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga avrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura ... Leggi su biccy (Di sabato 17 aprile 2021) Il loro amore è sbocciato nell’ultimo mese di GF Vip 5 e va avanti a gonfie vele. Fuori dalla casa di CinecittàCannavò sono inseparabili. Ma tra dediche d’amore e dirette con i fan èto un gossip davvero “pungente e cattivello” sul loro conto. Un account Twitter famoso per aver dato molte anticipazioni sul GF Vip, in questi giorni ha rivelato che trapotrebbe esserci un. Non solo, secondo ‘Agent Beast’ il figlio di Walterpotrebbe tornare a Temptation Island, ma nelle vesti di tentatore! “Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager diavrebbe ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga Grande Fraello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica ad Andrea Zenga per i due mesi di fidanzamento: 'Sei stato un dono di Dio' Grande Fratello Vip , Rosalinda Cannavò e la tenera dedica social ad Andrea Zenga . Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip e per i due mesi della loro relazione l'attrice ha deciso di regalare al fidanzato una dedica dal ...

Andrea Zenga rivela cosa è accaduto tra Rosalinda Cannavò e l'ex Giuliano L'ex gieffino Andrea Zenga ha rivelato in un'intervista cosa è successo realmente nell'incontro tra Rosalinda Cannavò e l'ex Giuliano. Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono incontrati e da quando ...

Grande Fraello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica ad Andrea Zenga per i due mesi di fidanzamento: «Sei stato un dono di Dio» Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la tenera dedica social ad Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip e per i ...

GFVip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano i primi mesi insieme Quante cose sono cambiate per Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. L'attrice ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, durata ben A circa un mese e mezzo dalla fine del reality ...

