Zona gialla e ristoranti. Draghi annuncia “graduali riaperture”: cosa cambia dal 26 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Zona gialla anticipata al 26 aprile e ristoranti anche di sera (ma solo all’aperto). riaperture graduali insomma, con precedenza alle attività all’aperto “anche alla ristorazione a pranzo, a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Mentre in rosso vi sarà una suddivisione in parte in presenza e in parte a distanza”. Così il primo ministro Mario Draghi in conferenza stampa, iniziata dopo le 15:30 e inizialmente convocata alle 15. Lo stile Conte non passa di moda, ma poco conta. Draghi: “Spostamenti consentiti tra regioni gialle” Secondo Draghi ora “si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Per quanto a suo avviso il governo “prende ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr –anticipata al 26anche di sera (ma solo all’aperto).insomma, con precedenza alle attività all’aperto “anche alla ristorazione a pranzo, a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zonee arancione. Mentre in rosso vi sarà una suddivisione in parte in presenza e in parte a distanza”. Così il primo ministro Marioin conferenza stampa, iniziata dopo le 15:30 e inizialmente convocata alle 15. Lo stile Conte non passa di moda, ma poco conta.: “Spostamenti consentiti tra regioni gialle” Secondoora “si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Per quanto a suo avviso il governo “prende ...

