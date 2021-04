Zara Phillips | la prima nipote della regina Elisabetta è un’amazzone vincente! Scopri la sua storia

(Di venerdì 16 aprile 2021)è una delle nipotie del marito, il principe Filippo. Pur essendo un membrofamiglia reale, non ha alcun titolo nobiliare. Ecco la sua… Il nome diè noto a chi conosce dinamiche e legami di sangueRoyal Family, ma non tutti sanno chi è esattamente oltre i riflessi blunobiltà che la circonda. Donna dinamica e amantesua indipendenza dai rigidi schemi di palazzo, è nata dalle prime nozzeprincipessa Anna – unica figlia femminaII e del marito principe Filippo – con il capitano Mark ...

17° in linea di successione al trono del Regno Unito, ha una sorella minore,, e due sorellastre, Felicity Tonkin e Stephanie(nate rispettivamente da una relazione del padre ..., figlia di Anna 20. Mike Tindall, marito di21. David Albert Charles Armstrong - Jone, figlio della defunta Principessa Margaret, sorella della Regina 22. Lady Sarah ...Nel corteo cammineranno in coppia Carlo e la sorella Anna e dietro di loro il principe Andrea e il fratello Edoardo. Toccherà, invece, a Peter Phillips procedere in mezzo ai due fratelli, che ancora n ...Come riferisce un portavoce di Buckingham Palace, i due fratelli non saranno vicini alle esequie del nonno, che si terranno sabato 17 aprile (alle 16 ...