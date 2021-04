Uomini e donne, Tina si scaglia contro Nicola: ‘Prendi in giro tutta Italia’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 16 aprile, Tina Cipollari non le ha mandate a dire a Nicola Vivarelli, accusandolo di essere un incoerente. L’ex di Gemma Galgani non ha preso bene queste accuse, minacciando addirittura di lasciare il programma, salvo poi rimettersi tranquillamente seduta. Tina contro Nicola: ‘Stai lì seduto a prendere per il cu*o tutta Italia’ Il ritorno di Tina Cipollari, seppur in collegamento video da casa, ha indubbiamente movimentato le dinamiche del programma. Oltre a battibeccare con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, l’opinionista è andata su tutte le furie nel momento in cui Nicola Vivarelli ha dichiarato di non essere particolarmente attratto da Alice, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella puntata diandata in onda oggi 16 aprile,Cipollari non le ha mandate a dire aVivarelli, accusandolo di essere un incoerente. L’ex di Gemma Galgani non ha preso bene queste accuse, minacciando addirittura di lasciare il programma, salvo poi rimettersi tranquillamente seduta.: ‘Stai lì seduto a prendere per il cu*oIl ritorno diCipollari, seppur in collegamento video da casa, ha indubbiamente movimentato le dinamiche del programma. Oltre a battibeccare con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, l’opinionista è andata su tutte le furie nel momento in cuiVivarelli ha dichiarato di non essere particolarmente attratto da Alice, ...

