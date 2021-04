Un pass per tornare alla normalità: ecco come funziona (Di venerdì 16 aprile 2021) Con le riaperture arriva il pass: bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di avere fatto un tampone in negativo in alternativa al vaccino Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Con le riaperture arriva il: bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di avere fatto un tampone in negativo in alternativa al vaccino

Advertising

NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - VittorioSgarbi : Cosa penso del 'Pass' per spostarsi tra le regioni? - MediasetTgcom24 : Covid, fonti governo: ipotesi 'pass' anche per accedere agli eventi #pass - GHERARDIMAURO1 : RT @eurodisgusto: Non ho capito una cosa: per andare al mare (casa mia) fuori regione a chi mi devo rivolgere per ottenere il #pass di #Spe… - zappas10 : RT @FabioFranchi1: Sembra che dopo vaccinazione molti non abbiano neppure gli anticorpi. Però sono 'in regola'. Avranno il pass. Però sul… -

Ultime Notizie dalla rete : pass per Draghi: 'Un rischio ragionato. Un sostegno a chi ha perso tutto' ...auspicato per questo l'attenzione delle istituzioni e forze del'ordine: " In questo modo il rischio si trasforma in opportunità ". "Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass ...

Covid: riaperture dal 26 aprile. Un pass per gli spostamenti Tra gli elementi chiave della ripartenza ci sarà un pass , che permetterà di spostarsi ovunque, ... anche la Campania si aggiunge al gruppo delle arancioni mentre in zona rossa per ora ci sono soltanto ...

Covid. Draghi: "Torna la Zona Gialla". I dettagli e linee guida. Video Il Presidente Mario Draghi e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Draghi: "Dal 26 aprile torna ...

Alberghi: bene la road map, ma il distanziamento crea problemi Le reazioni non convinte di Confindustria Alberghi e Assohotel alle dichiarazioni di Mario Draghi sui prossimi allentamenti delle misure anti-contagio. Prossimo obiettivo, il green pass (atteso l'1 gi ...

...auspicatoquesto l'attenzione delle istituzioni e forze del'ordine: " In questo modo il rischio si trasforma in opportunità ". "Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un...Tra gli elementi chiave della ripartenza ci sarà un, che permetterà di spostarsi ovunque, ... anche la Campania si aggiunge al gruppo delle arancioni mentre in zona rossaora ci sono soltanto ...Il Presidente Mario Draghi e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Draghi: "Dal 26 aprile torna ...Le reazioni non convinte di Confindustria Alberghi e Assohotel alle dichiarazioni di Mario Draghi sui prossimi allentamenti delle misure anti-contagio. Prossimo obiettivo, il green pass (atteso l'1 gi ...