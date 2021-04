Tragedia alle porte di Roma | carabiniere spara alla moglie | poi si suicida

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ha primato, poi si è tolto la vita con la stessa pistola d’ordinanza. E’ successo questo pomeriggio, intornoore 16:15, a Marino, ai Castellini. Protagonista un. L’uomo avrebbe colpito la consortetesta, ma la donna, fortunatamente, non è morta. Le sue condizioni, però, sono gravissime. Il, credendo che lafosse morte, avrebbe poi puntato la pistola verso di sé per togliersi la vita, stavolta centrando l’obiettivo al primo colpo. Leggi anche: Omicidio-suicidio a Fiumicino, giallo sull’ora della: in una lettera il movente Un’altra, a soli due giorni di distanza da quella avvenuta a Fiumicino. Anche in quell’occasione si ...

ROMA. Tragedia questo pomeriggio alle 16.15 in un appartamento a Marino, ai Castelli Romani. Un carabiniere, dopo aver esploso un colpo di pistola contro sua moglie, si è tolto la vita con la stessa a ...