Spostamenti tra regioni ed eventi | ipotesi pass

Advertising

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - lorepregliasco : Draghi annuncia che saranno consentiti spostamenti tra regioni in zona gialla, e poi con un 'pass' anche tra regioni di colore diverso - ideadestra_ : RT @marco_gervasoni: Praticamente il pass è il passaporto vaccinale. Introdotto da un decreto senza discussione parlamentare #erdoganmonamo… - Antonel08808592 : RT @rej_panta: Per ottenere il pass (spostamenti tra regioni) è necessario dimostrare di avere fatto tampone con esito negativo, vaccinati… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Sono consentiti gliregioni gialle. Chi ha il pass potrà andare anche nelle regioni in fascia arancione e rossa. Nelle regioni gialle riparte il calcetto e gli altri sport all'aperto ...Per ora si tratta di un work in progress, un'ipotesi. Durante la cabina di regia, il premier Mario Draghi su impulso della Ue avrebbe proposto l'introduzione di un pass che certifichi l'avvenuta ...Durante il suo intervento, l’ex capo della Bce non ha fornito altri dettagli, se non che il documento consentirà di spostarsi tra Regioni ad alto rischio di Covid. Per le zone gialle, invece, non ...Nelle zone rosse ci saranno modalità per suddividere tra didattica in presenza e didattica a distanza; Ci sarà l'ok agli spostamenti tra le regioni in zona gialla e con un 'pass' anche tra le regioni ...