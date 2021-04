Sicilia sempre più ‘blindata’, da domani altre sei zone rosse (Di venerdì 16 aprile 2021) PALERMO – Altre sei zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree ‘blindate’ nell’Isola, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19. Si tratta dei Comuni di: Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Il provvedimento, richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp, entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) PALERMO – Altre sei zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree ‘blindate’ nell’Isola, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19. Si tratta dei Comuni di: Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Il provvedimento, richiesto dai sindaci e a seguito delle relazioni delle Asp, entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile.

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia sempre Scende l'Rt, ecco le regioni che cambieranno colore. Campania verso l'arancione, rischia la Calabria I dati del monitoraggio sono in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno ... La Sicilia In controtendenza la Sicilia che ha visto i suoi dati peggiorare notevolmente: per lei è ...

Basket, WNBA Draft 2021: Awak Kuier è la 2 assoluta, il talento di Ragusa va alle Dallas Wings ... cresciuta in Finlandia dall età di 2 anni ed esplosa a livello cestistico a Ragusa , in Sicilia. E ... Sempre le Wings con la 5 hanno pescato Chelsea Dungee , guardia da Arkansas, mentre poco prima alla ...

La Sicilia resta in arancione Monitoraggio Iss: l'Rt è superiore a 1, ma per l'isola lo scenario di rischio è di tipo 2. Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta verso il rosso. Ora si attende l'ordinanza di Speranza ...

Al castello di Schisò il "cantiere della conoscenza": Naxos più vicina al nuovo museo La ditta aggiudicataria è la Pentatek srl di Partinico (Pa) e l’importo dell’investimento a base d’asta ammonta a circa 300.000 euro.

