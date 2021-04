Se anche Alessandra Mussolini supporta il Ddl Zan c' è speranza per tutti

(Di venerdì 16 aprile 2021) "Subito la legge, mai più discriminazioni". Così, storica esponente di centrodestra ed ex parlamentare di An prima e di Forza Italia dopo, posta sui suoi profili social la foto con la scritta "Ddl Zan" sulla mano, aderendo alla campagna #DiamociUnaMano di Vanity Fair. Un appoggio che stupisce, considerando non solo il cognome, da cuinon si è mai voluta distaccare, male posizioni di estrema destra che l'hanno sempre caratterizzata. Come dimenticare nel 2006, quando lasi rivolse a Vladimir Luxuria dicendo "meglio fascista che frocio" o quando nel 2009 a La Vita in Diretta disse che "avere un figlio gay è una tragedia” e che sarebbe servito l'intervento di uno psicologo. Che abbia veramente cambiato idea e che ci sia veramente...

Un endorsement che non ti aspetti, quello di Mussolini alla legge Zan: la ex europarlamentare ha infatti postato su Instagram una foto ... ma per le posizioni vicine all'estrema destra ... La più clamorosa delle giravolte di Alessandra Mussolini si consuma su Instagram, davanti a 32 mila e passa follower. Dal "meglio fascisti che froci" rivolto a Vladimir Luxuria nel 2006, che riassumev ...