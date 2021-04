Scoppia un incendio in una casa di Aci San Filippo | un morto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Unè divampato questo pomeriggio all'interno di un'abitazione, in via Croce 100, ad Aci San, frazione di Aci Catena. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del ...

Ancora da stabilire l'origine dell'I pompieri hanno operato con l'ausilio di un'autobotte di rincalzo e di un'autoscala visto che l'appartamento dove è divampato l'è al terzo piano di un palazzo. Ancora poco chiare le cause ...ACI SAN FILIPPO – Una tragedia è avvenuta poche ore fa ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Una donna di 77 anni è deceduta a seguito di un incendio avvenuto in un’abitazione in via Croce 100.ACI SAN FILIPPO – Una tragedia è avvenuta poche ore fa ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Una persona è deceduta a seguito di un incendio avvenuto in un’abitazione in via Croce 100. Il rogo è ...