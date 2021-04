Scippi con la "tecnica dell'abbraccio": in carcere una donna (Di venerdì 16 aprile 2021) Lodi, 16 aprile 2021 - La squadra mobile della questura di Lodi ha notificato, in una casa circondariale di Roma, dove l'indagata è già detenuta per altri motivi, una ordinanza di custodia cautelare ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Lodi, 16 aprile 2021 - La squadra mobilea questura di Lodi ha notificato, in una casa circondariale di Roma, dove l'indagata è già detenuta per altri motivi, una ordinanza di custodia cautelare ...

Ultime Notizie dalla rete : Scippi con Scippi con la "tecnica dell'abbraccio": in carcere una donna Si tratta di eventi che risalgono al dicembre 2020 ed erano avvenuti a Lodi , con la stessa tecnica e sempre ai danni di anziani. Razzie segnalate alla polizia a poche ore di distanza. Gli inquirenti ...

Scippi con la "tecnica dell'abbraccio": in carcere una donna Nel mirino due anziani derubati di orologio e portafogli. L'indagine è stata portata avanti dalla squadra mobile di Lodi ...

