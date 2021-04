Riapertura scuole, Rusconi (ANP): “Il vero problema sono le classi pollaio” (Di venerdì 16 aprile 2021) "Siamo sempre stati favorevoli alla Riapertura delle scuola. La scuola vera è in presenza. Uno dei problemi principali, però, che riguarda in particolare le grandi città, sono le classi pollaio. In aule piccole e particolarmente numerose non può essere garantita la distanza di sicurezza. Ci meravigliamo del fatto che il governo non abbia preso in considerazione questo aspetto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) "Siamo sempre stati favorevoli alladelle scuola. La scuola vera è in presenza. Uno dei problemi principali, però, che riguarda in particolare le grandi città,le. In aule piccole e particolarmente numerose non può essere garantita la distanza di sicurezza. Ci meravigliamo del fatto che il governo non abbia preso in considerazione questo aspetto". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Scuola, Giannelli (Anp): 'Difficile una riapertura entro il 3 maggio' Il presidente dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (Anp), Antonello Giannelli ha parlato apputo del problema della riapertura delle scuole prendondo in ...

Riaperture, verso il giallo 'rafforzato' dal 26 aprile: sì a ristoranti aperti fino a cena, sport e spettacoli all'aperto. Il coprifuoco ... Fonti interne al governo riferiscono poi che, sempre a partire dal 26 aprile, è prevista la riapertura in presenza di tutte le scuole , di ogni ordine e grado, tranne che nelle zone rosse . ...

Riaperture, ipotesi dal 26 per scuole (tranne zone rosse) e attività all'aperto Ovunque, tranne nelle zone rosse, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori al 100%. Dovrebbero tornare in presenza anche le università. Dovrebbero riaprire i ristoranti, ...

Covid. Riaperture, ipotesi dal 26 per scuole (tranne zone rosse) e attività all'aperto Le indiscrezioni: ristoranti anche a cena, all'aperto, ma resterebbe il limite delle 22. Tornerebbe la zona gialla, con il "rafforzato". Slitta alle 15.30 la conferenza stampa di Draghi ...

