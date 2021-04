Non solo Salvini e le inchieste, Speranza teme Draghi. "Sono assediato" (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ palpabile. C’è un clima strano intorno a Roberto Speranza. E non solo perché Giorgia Meloni lo ritiene “inadeguato e incompetente” e Matteo Salvini lo attacca e lo sfotte per il libro ritirato. C’è di più. Anche oltre le inchieste su Domenico Arcuri e sul piano pandemico fermo al 2006. Aria pesante. Bisogna andare alla Camera, allora. Dove il ministro della Salute è atteso per un’informativa sui vaccini. Eccolo, sta parlando: faccia da bambino, 42 anni, scodella numeri. E’ teso. Poco prima in un corridoio ha confessato ai deputati del Pd (ex compagni che gli vogliono bene): “Sono assediato”. E se n’è andato. Chissà se gli hanno riferito cosa pensa sul serio Draghi. Per esempio in queste ore si sta facendo largo una convinzione a Palazzo Chigi. Riguarda la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ palpabile. C’è un clima strano intorno a Roberto. E nonperché Giorgia Meloni lo ritiene “inadeguato e incompetente” e Matteolo attacca e lo sfotte per il libro ritirato. C’è di più. Anche oltre lesu Domenico Arcuri e sul piano pandemico fermo al 2006. Aria pesante. Bisogna andare alla Camera, allora. Dove il ministro della Salute è atteso per un’informativa sui vaccini. Eccolo, sta parlando: faccia da bambino, 42 anni, scodella numeri. E’ teso. Poco prima in un corridoio ha confessato ai deputati del Pd (ex compagni che gli vogliono bene): “”. E se n’è andato. Chissà se gli hanno riferito cosa pensa sul serio. Per esempio in queste ore si sta facendo largo una convinzione a Palazzo Chigi. Riguarda la ...

