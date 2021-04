Myanmar: donne e LGBT+: «Dobbiamo vincere questa volta» (Di venerdì 16 aprile 2021) Fin dal primo giorno del colpo di Stato in Myanmar le comunità femminili e LGBTQ+ non hanno smesso di protestare. La loro risposta è stata infatti immediata e la ragione è chiara. Le donne birmane sono abituate a protestare, a guadagnare il rispetto un diritto alla volta. Oggi non stanno protestando solo contro la dittatura, ma contro la persistente disuguaglianza di genere nel Paese. Lo stanno facendo come solo le donne sanno fare, pacificamente e in modo brillante. Le birmane non erano impreparate al colpo di spugna passato sui propri diritti dalla giunta militare all’inizio del 2021. Non erano impreparate al ritorno di un passato iper-patriarcale in cui i poliziotti credono di essere indeboliti dal solo contatto con l’abbigliamento femminile. Molte giovani hanno quindi sfruttato questa gretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Fin dal primo giorno del colpo di Stato inle comunità femminili e LGBTQ+ non hanno smesso di protestare. La loro risposta è stata infatti immediata e la ragione è chiara. Lebirmane sono abituate a protestare, a guadagnare il rispetto un diritto alla. Oggi non stanno protestando solo contro la dittatura, ma contro la persistente disuguaglianza di genere nel Paese. Lo stanno facendo come solo lesanno fare, pacificamente e in modo brillante. Le birmane non erano impreparate al colpo di spugna passato sui propri diritti dalla giunta militare all’inizio del 2021. Non erano impreparate al ritorno di un passato iper-patriarcale in cui i poliziotti credono di essere indeboliti dal solo contatto con l’abbigliamento femminile. Molte giovani hanno quindi sfruttatogretta ...

