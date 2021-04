MotoGP Portogallo | Morbidelli dopo le FP2 | ' Quart' ultimo ma contento'

Advertising

SkySportMotoGP : ? Di nuovo in pista: @marcmarquez93 è tornato! LIVE le #FP1 ? - repubblica : MotoGp, Portogallo: incredibile Marquez, dopo i primi giri dal ritorno è già terzo - Fix_55 : RT @SkySportMotoGP: Marquez 6° nelle Libere di Portimao: 'Sorpreso, ero veloce senza capire perché' #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #Sk… - LucaB710 : RT @SkySportMotoGP: Marquez 6° nelle Libere di Portimao: 'Sorpreso, ero veloce senza capire perché' #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #Sk… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Portogallo LIVE: Marquez subito veloce. Valentino Rossi rivela: “Non distantissimo dai migliori”… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo

, Bagnaia commenta le prove: 'Importante essere davanti', Bagnaia commenta le prove: 'Importante essere davanti' 'Il braccio lo sentivo bene già dopo l'operazione' ' Ho fatto tutti gli esercizi del caso dopo l'operazione e sento già tutta ...Il risultato ottenuto da Valentino nei due turni di prove libere non è troppo buono, ma il pilota Petronas è fiducioso per i prossimi giorni ...(Liberoquotidiano.it) La domanda è: Domani Marquez in che condizioni si sveglierà?”. MotoGP Portogallo, Dottor Charte su Marquez: “Si sente forte”. “Il mio target? “Non so quale sia il mio target - ha ...