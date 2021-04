“Mi chiamo Francesco Totti” in concorso per il David di Donatello 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl docu-film Mi chiamo Francesco Totti, di Alex Infascelli, è in lizza per il David di Donatello 2021. Il prodotto firmato Wildside, tra le più note case di produzione cinematografica italiane, racconta la storia dell’ex capitano della Roma attraverso le sue stesse parole. L’Accademia del Cinema Italiano ha fatto sapere tramite i suoi canali ufficiali che il film sulla carriera di Francesco Totti è entrato nella cinquina finale della categoria “miglior documentario”. Un ulteriore riconoscimento, ottenuto dopo la premiazione del Nastro d’Argento nella categoria “cinema del reale”, che conferma la qualità del prodotto cinematografico. In occasione dei Nastri d’Argento, inoltre, il documentario ha vinto anche il premio per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl docu-film Mi, di Alex Infascelli, è in lizza per ildi. Il prodotto firmato Wildside, tra le più note case di produzione cinematografica italiane, racconta la storia dell’ex capitano della Roma attraverso le sue stesse parole. L’Accademia del Cinema Italiano ha fatto sapere tramite i suoi canali ufficiali che il film sulla carriera diè entrato nella cinquina finale della categoria “miglior documentario”. Un ulteriore riconoscimento, ottenuto dopo la premiazione del Nastro d’Argento nella categoria “cinema del reale”, che conferma la qualità del prodotto cinematografico. In occasione dei Nastri d’Argento, inoltre, il documentario ha vinto anche il premio per il ...

Advertising

anteprima24 : ** “Mi chiamo Francesco #Totti” in concorso per il David di Donatello 2021 ** - francescosono1 : @CeraunavoltaCe1 Salve, mi chiamo Francesco, ma tutti mi chiamano Ghost - trimonazo : Io mi chiamo Francesco..... - UBrignone : RT @PrimeVideoIT: È la notte che precede l'addio al calcio, Totti ripercorre tutta la sua vita. Scopri 'Mi chiamo Francesco Totti' su #Prim… - spaceplvme : RT @unaragionedipiu: ma perché devono parlare di queste cose ambigue e perché devono mettere in mezzo francesco? ma ce la fanno? tommaso ha… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Francesco Una politica di fraternità è la vera risposta ai populismi La strada verso un futuro migliore', frutto di una conversazione di Papa Francesco con Austen ... In Ritorniamo a sognare questa politica la chiamo 'Politica con la P maiuscola', politica come servizio, ...

Cicchitto (ReL): un avviso di garanzia comunicato ai giornali può distruggere la vita di una persona' ... con la conseguenza di realizzare in tempi rapidissimi quello che un personaggio che se ne intendeva - cioè Francesco Saverio Borelli procuratore della Repubblica di Milano - chiamo' la sentenza ...

“Mi chiamo Francesco Totti” in concorso per il David di Donatello 2021 Il docu-film Mi chiamo Francesco Totti, di Alex Infascelli, è in lizza per il David di Donatello 2021. Il prodotto firmato Wildside, tra le più note case di produzione cinematografica italiane, raccon ...

L’Eredità, Francesco Simonetta sbaglia: il pubblico contro gli autori Clamoroso al quiz show L'Eredità, Francesco Simonetta sbaglia: il pubblico contro gli autori per quello che è accaduto.

La strada verso un futuro migliore', frutto di una conversazione di Papacon Austen ... In Ritorniamo a sognare questa politica la'Politica con la P maiuscola', politica come servizio, ...... con la conseguenza di realizzare in tempi rapidissimi quello che un personaggio che se ne intendeva - cioèSaverio Borelli procuratore della Repubblica di Milano -' la sentenza ...Il docu-film Mi chiamo Francesco Totti, di Alex Infascelli, è in lizza per il David di Donatello 2021. Il prodotto firmato Wildside, tra le più note case di produzione cinematografica italiane, raccon ...Clamoroso al quiz show L'Eredità, Francesco Simonetta sbaglia: il pubblico contro gli autori per quello che è accaduto.