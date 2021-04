LIVE Judo | Europei 2021 in DIRETTA | l’Italia cala gli assi Giuffrida e Lombardo! Subito fuori Mattia Miceli

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40:perdeil suo primo rappresentante. Arriva l’ippon dell’ucraino Iadov che elimina10.40: in gara anche Alessandro Aramu 10.39: Waza-ari per Iadov 10.37: Inizia l’incontro di10.31: Tra qualche minuto toccherà ai primi due azzurri:nella -66 kg contro l’ucraino Iadov e Alessandro Aramu contro il tedesco Heyder 10.29: Entrano i protagonisti dei primi incontri sui tre tatami dell’Altice Arena di Lisbona. Tra poco in gara i primi azzurri 10.25: nella categoria -60 kg maschile al via Alessandro Aramu che se la vedrà al primo turno con il tedesco Heyder e Angelo Pantano che affronterà il ceco Punkrabek 10.22: nella ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo

Xie Xin e Yin Fang dalla Cina con lo Xiexin Dance Theatre ; Hervé Koubi , coreografo franco - ... In Italia per la prima volta con due opere: Balance & Imbalance , in prima nazionale ein ...... Spagna, Italia, Germania, San Marino e Valencia -anche su TV8) e 13 i Round delle 3 classi ... i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e gli sport da combattimento:(1Masters, ...L'attesa è finita e quest'oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, evento valevole anche per la q ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tabelloni degli italiani - Speranze di medaglia azzurre - Ranking olimpici alla vigilia degli Europei - Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benve ...