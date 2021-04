L'Art Dark di Alessio Gentile (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessio Gentile cavalca la scena dell'arte, con la sua personale visione e introspezione, che lo portano a intraprendere il percorso dell'Art Dark. L'artista ci racconta dal suo atelier svizzero il suo percorso. Non solo, le opere di Alessio Gentile sono sempre più ricercate da collezionisti e personaggi del mondo dello spettacolo, che investono nelle sue sculture materiche. Nell'ultimo anno, l'arte nonostante la pandemia, continua a essere una delle forme d'investimento per molti, che apprezzando le opere incentivano il talento degli artisti. Tra questi spicca sempre di più . “Più che una definizione è un percorso, un viaggio introspettivo e d'esplorazione del mio lato oscuro, che riesco a inserire nelle mie opere”-ha sottolineato Gentile-“c'è un filo conduttore in tutte le mie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)cavalca la scena dell'arte, con la sua personale visione e introspezione, che lo portano a intraprendere il percorso dell'Art. L'artista ci racconta dal suo atelier svizzero il suo percorso. Non solo, le opere disono sempre più ricercate da collezionisti e personaggi del mondo dello spettacolo, che investono nelle sue sculture materiche. Nell'ultimo anno, l'arte nonostante la pandemia, continua a essere una delle forme d'investimento per molti, che apprezzando le opere incentivano il talento degli artisti. Tra questi spicca sempre di più . “Più che una definizione è un percorso, un viaggio introspettivo e d'esplorazione del mio lato oscuro, che riesco a inserire nelle mie opere”-ha sottolineato-“c'è un filo conduttore in tutte le mie ...

