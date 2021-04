Isola dei Famosi 2021, per Elisa Isoardi infortunio e ritiro. Nominati e televoto (Di venerdì 16 aprile 2021) All' Isola dei Famosi 2021 Elisa Isoardi abbandona per infortunio. E anche Brando Giorgi lascia il reality per lo stesso motivo. E' quanto accade nella nona puntata del programma tv condotto da Ilary ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) All'deiabbandona per. E anche Brando Giorgi lascia il reality per lo stesso motivo. E' quanto accade nella nona puntata del programma tv condotto da Ilary ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - cinnamongiirI : Life and Death di Giacchino come sottofondo all'isola dei famosi? SERIAMENTE? - sorpresonae : RT @indecisissimo: cerioli ha parlato male h24 di ciufoli ed è stato uno dei pochi a parlare con fariba questa settimana cambiando idea sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Ascolti tv: Del Debbio batte Formigli, Gruber fa quasi il doppio di Palombelli Al secondo posto, 'L'Isola dei Famosi' su Canale 5, con 2.942.000 spettatori e il 17.1% di share. Terzo piazzamento per 'Diretta Gol - Europa League' su Tv8, con 1.448.000 spettatori e il 5.5% di ...

Isola dei Famosi, Daniela Martani choc contro Andrea Cerioli: "Va squalificato!" Durante la nona puntata dell' Isola dei Famosi non sono mancate polemiche e scontri infuocati tra i naufraghi. La concorrente che ha acceso più gli animi, è stata, senza dubbio, Fariba Tehrani , attaccata da tutto il gruppo. La ...

Isola dei famosi, lo strano caso di Ciufoli, Vera e Myrea: critiche per il televoto, cosa chiedono i fan Dopo la mancata eliminazione di Roberto Ciufoli e la reintegrazione in gara di Vera Gemma e Mireya Stabile, sui social sono esplose le proteste contro L’Isola dei Famosi e soprattutto il ...

Uomini e Donne, Giovanna Abate su Akash Kumar confessa: “L’ho risentito” Uomini e Donne, Giovanna Abate rompe il silenzio su Akash Kumar: “Non è accaduto nulla” Giovanna Abate, ex tronista, e Akash Kumar, ex naufrago ...

