In Israele torna la folla in strada, via l'obbligo di mascherina (Di venerdì 16 aprile 2021) Strade affollate, bar pieni. Israele è uno dei Paesi che offre al mondo le prime immagini di un vero ritorno alla normalità dopo oltre un anno di pandemia. Pochi in strada hanno la mascherina, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Strade afte, bar pieni.è uno dei Paesi che offre al mondo le prime immagini di un vero ritorno alla normalità dopo oltre un anno di pandemia. Pochi inhanno la, che ...

Strade affollate, bar pieni. Israele è uno dei Paesi che offre al mondo le prime immagini di un vero ritorno alla normalità dopo oltre un anno di pandemia. Pochi in strada hanno la mascherina, che comunque non sarà più ...

