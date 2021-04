Guai per il fratello di Grasso: "Un'altra violenza sessuale" (Di venerdì 16 aprile 2021) Il neuropsichiatra Marcello Grasso è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Due pazienti hanno denunciato i sospetti abusi nello studio medico del professionisti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Il neuropsichiatra Marcelloè stato arrestato con l'accusa di. Due pazienti hanno denunciato i sospetti abusi nello studio medico del professionisti

Ultime Notizie dalla rete : Guai per Mozzate, mezzo chilo di cocaina in auto. Arrestato A finire nei guai, portato in carcere al Bassone per la detenzione a fini di spaccio è stato un marocchino residente nella Bergamasca e regolare in Italia. L'uomo, 40 anni, stava viaggiando lungo via ...

Deruba anziano all'Ufficio Postale: 27enne nei guai A finire nei guai una 27enne rumena. E' successo nei pressi dell'Ufficio Postale a Galatina, dove ... E' stata questione di secondi: la 27enne avrebbe approfittato di un suo momento di distrazione per ...

Mozzate: nell’auto in un sacchetto tiene nascosto mezzo chilo di cocaina Mezzo chilo di cocaina nell’auto, nemmeno nascosta nel doppio fondo – che la vettura comunque aveva – ma lasciata sul sedile, all’interno di un sacchetto. Intervento della guardia di finanza nelle sco ...

Guai per il fratello di Grasso: "Un'altra violenza sessuale" Il neuropsichiatra Marcello Grasso è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Due pazienti hanno denunciato i sospetti abusi nello studio medico del professionisti ...

