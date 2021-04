Formula Uno | Come seguire in tv e in streaming il Gran Premio di Imola

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) La Formula 1 cambia orario per non sovrapporsi al funerale del principe Filippo. Sono state anticipate alle 14 le Qualifiche di sabato 17 aprile per il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. La cerimonia funebre per il duca di Edimburgo, marito di Elisabetta II, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile, sono previste per le 16 italiane.