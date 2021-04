F1, Charles Leclerc: “La Ferrari va alla grande, ha più aderenza. Incidente? Meglio oggi che in gara” (Di venerdì 16 aprile 2021) Charles Leclerc si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L’alfiere della Ferrari si è distinto sul giro secco, timbrando il quinto tempo nella FP2 (una tornata gli è stata tolta perché è andato di poco oltre i limiti consentiti, sarebbe stato il crono migliore del pomeriggio), e soprattutto ha fatto vedere ottime cose sul passo gara. La sensazione è che il monegasco possa davvero essere competitivo nel corso del weekend e battagliare per un risultato importante. Il pilota del Cavallino Rampante è andato a sbattere contro il muro alla Rivazza 2, nei momenti conclusivi delle prove libere 2, ma l’errore è già stato assimilato e Charles Leclerc ha manifestato un ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L’alfiere dellasi è distinto sul giro secco, timbrando il quinto tempo nella FP2 (una tornata gli è stata tolta perché è andato di poco oltre i limiti consentiti, sarebbe stato il crono migliore del pomeriggio), e soprattutto ha fatto vedere ottime cose sul passo. La sensazione è che il monegasco possa davvero essere competitivo nel corso del weekend e battagliare per un risultato importante. Il pilota del Cavallino Rampante è andato a sbattere contro il muroRivazza 2, nei momenti conclusivi delle prove libere 2, ma l’errore è già stato assimilato eha manifestato un ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc parla in esclusiva a @SkySport: tutte le sue parole #ImolaGP ???? #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc termina contro le barriere una FP2 comunque positiva per la @ScuderiaFerrari #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ?? Il video di @Charles_Leclerc a muro nel finale di un'ottima FP2 per la @ScuderiaFerrari #ImolaGP ???? #SkyMotori… - zazoomblog : F1 Charles Leclerc: “La Ferrari va alla grande ha più aderenza. Incidente? Meglio oggi che in gara” - #Charles… - infoitsport : VIDEO Charles Leclerc va a sbattere contro il muro! Incidente nella FP2 a Imola, Ferrari danneggiata -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc F.1, Leclerc 'Ho commesso degli errori ma siamo competitivi' Charles Leclerc racconta il venerdì di prove libere nel Gran Premio dell'Emilia Romagna con il quinto posto nella seconda sessione ma un incidente a muro a pochi minuti dal termine. "Ho commesso un ...

F1 - Ferrari, Leclerc: 'La SF21 è un passo in avanti significativo, ma non siamo ancora dove vorremmo' Sulla questione ne ha discusso Charles Leclerc, con il monegasco che ha voluto sottolineare il lavoro del team riuscito a risalire la china dopo un anno complicato. " È un passo avanti, un passo in ...

F1, Charles Leclerc: “La Ferrari va alla grande, ha più aderenza. Incidente? Meglio oggi che in gara” Charles Leclerc si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L'alfiere della Ferrari si è distinto s ...

F1, incidente per Charles Leclerc! Ferrari distrutta alla Rivazza 2. “Scusatemi” Charles Leclerc ha concluso con un incidente il suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo de ...

racconta il venerdì di prove libere nel Gran Premio dell'Emilia Romagna con il quinto posto nella seconda sessione ma un incidente a muro a pochi minuti dal termine. "Ho commesso un ...Sulla questione ne ha discusso, con il monegasco che ha voluto sottolineare il lavoro del team riuscito a risalire la china dopo un anno complicato. " È un passo avanti, un passo in ...Charles Leclerc si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. L'alfiere della Ferrari si è distinto s ...Charles Leclerc ha concluso con un incidente il suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo de ...