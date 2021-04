Ex Ilva, Conte sul dipendente Mittal licenziato per un post: “Decisione inaccettabile, Cristello ha lanciato un grido da non ignorare” (Di venerdì 16 aprile 2021) Una Decisione “inaccettabile”, una scelta “eccessiva” e “inappropriata”. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene nella querelle per il licenziamento di Riccardo Cristello, dipendente di ArcelorMittal, che l’azienda ha deciso di allontanare dopo un post in cui invitata a vedere la fiction Svegliati amore mio, trasmessa da Canale 5. Il leader del Movimento Cinque Stelle premette che “senza entrare nel merito o sindacare la legittimità giuridica del provvedimento” a suo avviso “la scelta adottata da Arcelor Mittal risulta eccessiva e inappropriata”. È “inaccettabile”, aggiunge, “essere licenziati per un post su Facebook, in particolare nel modo toccato a Riccardo Cristello”, anche se “i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Una”, una scelta “eccessiva” e “inappropriata”. L’ex presidente del Consiglio Giuseppeinterviene nella querelle per il licenziamento di Riccardodi Arcelor, che l’azienda ha deciso di allontanare dopo unin cui invitata a vedere la fiction Svegliati amore mio, trasmessa da Canale 5. Il leader del Movimento Cinque Stelle premette che “senza entrare nel merito o sindacare la legittimità giuridica del provvedimento” a suo avviso “la scelta adottata da Arcelorrisulta eccessiva e inappropriata”. È “”, aggiunge, “essere licenziati per unsu Facebook, in particolare nel modo toccato a Riccardo”, anche se “i ...

