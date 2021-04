Domanda reddito di emergenza 2021: richieste online entro il 30 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) La Domanda per ottenere il reddito di emergenza va presentata entro venerdì 30 aprile. A darne notizia è l'Inps sul suo sitto internet. Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi ha previsto il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Laper ottenere ildiva presentatavenerdì 30. A darne notizia è l'Inps sul suo sitto internet. Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi ha previsto il ...

Advertising

INPS_it : #InpsComunica #DecretoSostegni Reddito di Emergenza #REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda deve… - schnitzlerrr : RT @INPS_it: #InpsComunica #DecretoSostegni Reddito di Emergenza #REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda deve essere pre… - fordeborah5 : RT @INPS_it: #InpsComunica #DecretoSostegni Reddito di Emergenza #REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda deve essere pre… - FnpLombardia : RT @INPS_it: #InpsComunica #DecretoSostegni Reddito di Emergenza #REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda deve essere pre… - benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica #DecretoSostegni Reddito di Emergenza #REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda deve essere pre… -