Covid Veneto, Zaia: “Oggi 906 contagi”. Dati 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 906 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa del Covid in Veneto. Da ieri sono stati processati 35.700 tamponi, l’indice di positività è al 2,54%. Attualmente i positivi nella regione sono 27.479. I ricoverati in ospedale sono 1.870, in calo di 80 unità rispetto a ieri: di questi, i pazienti area non critica sono 1.609 (-75 da ieri) e quelli in terapia intensiva 261 (-5). I dimessi/guariti sono 19.454. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 906 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 16, anticipato dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa delin. Da ieri sono stati processati 35.700 tamponi, l’indice di positività è al 2,54%. Attualmente i positivi nella regione sono 27.479. I ricoverati in ospedale sono 1.870, in calo di 80 unità rispetto a ieri: di questi, i pazienti area non critica sono 1.609 (-75 da ieri) e quelli in terapia intensiva 261 (-5). I dimessi/guariti sono 19.454. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto Covid Veneto, Zaia: "Oggi 906 contagi". Dati 16 aprile Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa del Covid in Veneto. Da ieri sono stati processati 35.700 tamponi, l'indice di positività è al 2,54%. Attualmente i ...

Covid Veneto, Zaia: "Oggi 906 contagi". Dati 16 aprile (Adnkronos) - Sono 906 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile, anticipato dal presidente ...

