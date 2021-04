(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 2.431 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 16. Si registrano altri 87, che portano a 32.146 il totale dei decessi nella regione. Da ieri sono stati processati 47.103 tamponi, l’indice di positività è al 5,1%. I ricoverati in area non critica sono 5.131 (-256 da ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 728 (-11). I guariti/dimessi sono in tutto 677.650 (+2.867). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 791 (di cui 302 a Milano città); Bergamo: 210; Brescia: 300; Como: 144; Cremona: 67; Lecco: 94; Lodi: 38; Mantova: 133; Monza e Brianza: 289; Pavia: 131; Sondrio: 52; Varese: 105. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). A fronte di 47.103… - MediasetTgcom24 : Covid, presidi: difficile risolvere nodi scuola entro il 3 maggio #coronavirusitalia - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - infoitinterno : Covid Lombardia, oggi 2.431 contagi e 87 morti: dati 16 aprile - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 16 aprile: 2.431 contagi e 87 morti -

, 2.431 positivi e 87 morti Insi contano 2.431 nuovi positivi e 87 decessi (numero che porta il totale delle vittimein regione a 32.146), mentre calano le terapie intensive ...Le vittime leggi anche, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Nel ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 32.146 in11.064 in Veneto 5.922 in Campania ...Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.