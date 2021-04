Covid, bar e ristoranti pronti a riaprire: le misure (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile si può tornare a pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno. Si dovrà lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione alle uscite serali fino alle 5 di mattina Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile si può tornare a pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno. Si dovrà lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione alle uscite serali fino alle 5 di mattina

L'apertura di bar e ristoranti dal 26 aprile a pranzo e a cena all'aperto è una vittoria del buon senso. Bene il governo #covid

Covid, trenta multe in un giorno al bar disobbediente nel Torinese: ma la titolare non si arrende

Ultime Notizie dalla rete : Covid bar Controlli anti Covid, ennesimo provvedimento di chiusura per Sabor Latino ... il Questore chiude il locale 'Sabor Latino' in piazza Carlo Alberto 11 settembre 2020 Bar aperto e clienti ai tavolini: chiuso il locale 'Sabor Latino' 31 dicembre 2020 Controlli anticovid, chiuso ...

'Anch'io a cucinare davanti villa Draghi'

Ristoranti e bar ancora chiusi per Covid e riapertura previste per maggio con regole da definire e ristoratori in protesta

Covid, bar e ristoranti pronti a riaprire: le misure StampaDal 26 aprile si può tornare a pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno. Si dovrà lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione ...

Vissani: se mi chiamano… “Anch’io a cucinare davanti villa Draghi” Ristoranti e bar ancora chiusi per Covid e riapertura previste per maggio con regole da definire e ristoratori in protesta e in attesa di risposte dal governo.

