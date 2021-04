Caparezza in concerto a Jesolo sabato 19 febbraio 2022 (Di venerdì 16 aprile 2021) Caparezza, rapper e cantautore fuori dal comune, artista fra i più amati dal pubblico italiano per l’acutezza dei testi e per le formidabili performance live, ha annunciato il nuovo tour nei palasport di tutta Italia. Questa nuova tappa del viaggio del “Capa”, al secolo Michele Salvemini, partirà ufficialmente dal PalaInvent di Jesolo (Ve), con il concerto in programma il prossimo sabato 19 febbraio 2022, per poi toccare i palazzetti delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in presale dalle 11.00 del 7 maggio, fino alle 23.59 del 13 maggio. Il via allavendita generale sarà dalle 11.00 del 14 maggioonline sui circuiti Vivaticket e TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Info su www.azalea.it Sul palco del nuovo “Exuvia Palasport ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 aprile 2021), rapper e cantautore fuori dal comune, artista fra i più amati dal pubblico italiano per l’acutezza dei testi e per le formidabili performance live, ha annunciato il nuovo tour nei palasport di tutta Italia. Questa nuova tappa del viaggio del “Capa”, al secolo Michele Salvemini, partirà ufficialmente dal PalaInvent di(Ve), con ilin programma il prossimo19, per poi toccare i palazzetti delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in presale dalle 11.00 del 7 maggio, fino alle 23.59 del 13 maggio. Il via allavendita generale sarà dalle 11.00 del 14 maggioonline sui circuiti Vivaticket e TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Info su www.azalea.it Sul palco del nuovo “Exuvia Palasport ...

