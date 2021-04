Volley mercato: Earvin Ngapeth torna a Modena (Di giovedì 15 aprile 2021) Modena, 15 aprile 2021 " Modena vuole tornare grande nel Volley, per farlo ha ingaggiato un grande schiacciatore di ritorno. E' ufficiale la firma di Earvin Ngapeth , che torna dunque a Modena dopo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021), 15 aprile 2021 "vuolere grande nel, per farlo ha ingaggiato un grande schiacciatore di ritorno. E' ufficiale la firma di, chedunque adopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley mercato Volley mercato: Earvin Ngapeth torna a Modena Modena, 15 aprile 2021 " Modena vuole tornare grande nel volley, per farlo ha ingaggiato un grande schiacciatore di ritorno. E' ufficiale la firma di Earvin Ngapeth , che torna dunque a Modena dopo tre anni passati allo Zenit Kazan in Russia. Ngapeth ha ...

Under 17 maschile, doppia sconfitta per la Nlp Sanremo contro il Volley Team Finale Sanremo. Doppia sconfitta per la Nlp Sanremo maschile under 17 contro il Volley Team Finale. La Amg Impresa Edile è scesa in campo per un doppio confronto con la ... Domani al Mercato dei Fiori ...

Volley C/M: GoOld Racconigi-Villanova/VBC Mondovì illumina la giornata, due sfide in 24 ore per la Mercatò Alba I ragazzi di coach Oliva della Mercatò Alba giocheranno domani sera contro Asti, per ospitare il giorno dopo la Cogal Volley Savigliano ...

Volley mercato: Earvin Ngapeth torna a Modena Dopo tre anni a Kazan, lo schiacciatore francese rientra in Emilia. La società ora punta il palleggiatore Bruninho e il martello Leal ...

